Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство не сделали выводов из Второй Мировой войны, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он напомнил ему о последствиях Курской битвы для Третьего Рейха.

Володин подчеркнул, что 81 год назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков. Под Курском нацисты в последний раз попытались организовать крупное наступление, после чего стали отступать, а инициатива перешла к Красной Армии. Значение достигнутой СССР Победы он назвал неизмеримым.

«Сегодняшним руководителям Германии надо помнить историю. Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну», — написал спикер Госдумы.

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Он добавил, что глава Третьего Рейха Адольф Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а все это в результате обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, «будет уничтожен и теперь», а тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь. Руководство Германии сегодня должно это запомнить навсегда, заключил Володин.