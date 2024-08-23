Дипломаты РФ и сотрудники Госдепа США договорились о встрече

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что 23 августа состоится его встреча с представителями Госдепартамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонов отметил, что недавно он провел встречу с сотрудниками Белого дома. Дипломат добавил, что контакты российского посольства с властями США происходят «эпизодически». Что именно будет обсуждаться на встрече с Госдепом, посол не уточнил.

Антонов подчеркнул, что американские чиновники бойкотируют очные встречи с представителями посольства. По его словам, когда такие встречи случаются, на них россиянам чаще всего вручают «очередной демарш».

Ранее Антонов заявил, что в отношениях с Москвой Вашингтон постоянно стремится к самоутверждению. По словам дипломата, многие американские политики до сих пор руководствуются правилами периода холодной войны. Также Антонов называл «головной болью» США восстановление авторитета России в новой истории.