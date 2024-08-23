Володин предрек действующим по лекалам Третьего рейха участь фашистов в годы ВОВ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Участь фашистов в годы Великой Отечественной войны ждет тех, кто сегодня действует по лекалам Третьего рейха, руководство нынешней Германии должно это запомнить. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 81 год назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. Это стало одним из важнейших переломных событий в Великой Отечественной войне и во всей Второй мировой, добавил председатель Госдумы.

"Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил Володин.

По его словам, политика канцлера Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине, когда Берлин стал основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в новую войну.

"Канцлер Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии ХХ века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, Германия повержена. Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа", - пояснил председатель Госдумы.