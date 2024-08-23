Международная изоляция Венгрии является иллюзией, которая возникает, поскольку евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Дипломат отметил, что после инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по ситуации на Украине ЕС попытался устроить стране «обструкцию» вместо того, чтобы воспользоваться ей в интересах мира.

«В частности, последовали отказы от участия в мероприятиях высокого уровня, которые планировались здесь в рамках текущего полугодового венгерского председательства в ЕС. Все это напоминало "детсадовские игры в песочнице"», — добавил Станиславов.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД сообщества пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште. Он назвал причиной такого решения позицию Венгрии по Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что этот шаг является «показателем фрустрации ЕС».