Медведев отреагировал на запрет УПЦ на Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям грозит «жестокое и мучительное» наказание за закон против Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

Ранее Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

Медведев отметил, что эта история началась еще с экс-президента Украины Петра Порошенко, который «согласовал с Западом раскол в православии и создание еретической ПЦУ». Однако именно с приходом к власти Владимира Зеленского начался «разгром» УПЦ, подчеркнул замглавы Совбеза.

Медведев назвал принятие закона против УПЦ «полноценным сатанизмом». Он подчеркнул, что эти меры поддерживаются западными странами «в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам». Медведев заявил, что власти Украины столкнутся с разрушительными последствиями своего решения.