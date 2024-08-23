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Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область

Президент Владимир Путин принял решение по ответу на атаку Украины на Курскую область.

Посол РФ: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область
© РИА Новости

Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Искренне вам говорю, что президент принял решение», — отметил дипломат.

По словам Антонова, он «твердо убежден», что все понесут суровое наказание за произошедшее в Курской области.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на российский регион произошло при поддержке Запада, который санкционировал атаку, и эти действия аннулируют возможность переговоров, пишет 360.ru.

Политика
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