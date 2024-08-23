Антонов: никакой буферной зоны на территории России не будет

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Киеву не удастся создать какую-либо «буферную зону» на территории России.

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«Это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — передаёт его слова РИА Новости.

Антонов заявил, что политика Байдена по отношению к Украине будет продолжена

Кроме того, Антонов заявил, что российский президент Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание.

Также, по словам дипломата, Россия не видит возможности договариваться с нынешней администрацией США.