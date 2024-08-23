Антонов: США готовятся разом снять все ограничения на использование своего оружия

США подготавливают почву для того, чтобы единовременно снять все ограничения на использование американского оружия украинскими войсками, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американцы, когда поставляют оружие Киеву, постоянно «как будто даже поддразнивают нас», говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории.

Антонов: Россия и США «обречены взаимодействовать»

«Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определённый момент просто снять все ограничения, которые существуют», — передаёт слова дипломата ТАСС.

Ранее Антонов заявил, что США при желании могли бы «по щелчку» остановить ВСУ в Курской области.

Также российский посол выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов.