США вновь отказали посольству России в доступе к дипсобственности

Соединенные Штаты вновь отказали российскому посольству в доступе к дипломатической собственности в Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне. Об этом в четверг заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

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"Мы на регулярной основе направляем ноты в Госдепартамент с тем, чтобы нам разрешили допуск во все наши здания, которые захвачены американцами. Это и генконсульство в Сан-Франциско, это жилой дом в Сиэтле нашего генконсула, это торговое представительство здесь, [в Вашингтоне]. <...> Нам говорят о том, что возможности предоставить доступ у американской стороны сегодня нет", - сказал он, отметив, что очередной отказ в доступе был получен "на днях".

Посол добавил, что, хотя спецпрокурор США Роберт Мюллер доказал, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года, перед российской стороной никто не извинился за эти обвинения. "Каждый раз, когда я встречался с администрацией и когда говорил: "Вы можете дать какие-то факты того, что Россия действительно вмешивается?" Ответ только один. Ну, вы сами знаете, начинают хитро улыбаться", - заключил российский дипломат.

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.