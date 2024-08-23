Антонов: Россия и США «обречены взаимодействовать»

Россия и США «обречены жить на одной планете и взаимодействовать», но пока время вновь выстраивать отношения не пришло.

С таким заявлением в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Говорить, что мы обречены на долгие годы на вражду, — я не смогу этого сказать, но это всего лишь только потенциальная возможность для того, чтобы собрать воедино все эти кирпичики и потом совместно выстраивать какие-либо отношения», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом посол отметил, что у двух стран существуют перспективы для возможного взаимодействия. Сегодня, по словам Антонова, у США и России остались «какие-то осколки» сотрудничества.

Также Антонов заявил, что США при желании могли бы «по щелчку» остановить ВСУ в Курской области.

Кроме того, он выразил уверенность в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов.