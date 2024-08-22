Президент США Джо Байден за полгода до диверсии на «Северных потоках» говорил об уничтожении газопроводов, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Белом доме тогда пообещали найти способ, как реализовать этот план.

Начинать надо с заявлений президента Соединенных Штатов Америки Байдена, который за полгода до терактов на «Северных потоках» заявил, что этот проект будет уничтожен. Начинать надо с замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая развернула эту мысль, — обратила внимание дипломат.

Ранее Захарова указала, что риторика президента Чехии Петра Павела, что «Северные потоки» являются законной целью для ВСУ, больше присуща представителям террористических ячеек. Подобные высказывания — «перебор даже для такого маргинала», констатировала она.

До этого Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». Директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отметил, что Москва добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции западников, резюмировал дипломат.