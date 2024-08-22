Тысячи граждан стран Запада пытаются найти убежище в России, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они делают это, потому что не хотят растить детей там, где «переиначивают и перешивают половые органы».

Знаете, какое количество граждан стран НАТО приходят к нам в посольства и консульства, чтобы получить вид на жительство, визу, любые формы документов? По некоторым странам — тысячи. Кто-то просто приходит с семьями и говорит: «Мы не уйдем, делайте, что хотите», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что «эти граждане не в санкционных листах, не под какими-то трибуналами». У них есть паспорта, квартиры и бизнесы.

Ранее Захарова констатировала, что рекордный госдолг США в совокупности с декадансом Европы сводят на нет разговоры о западничестве для России. Подобные призывы теперь превратились в гротеск, считает она.

До этого она указала, что страны коллективного Запада пытаются нарушить устоявшийся уровень энергетического сотрудничества России и Европы. Данный вопрос изначально не был проблемным и прозрачным, но благодаря Западу он превратился в бесконечную свару и склоку, резюмировала дипломат. Она напомнила, что еще во времена СССР Москва поставляла газ государствам, которые считали ее экзистенциальным противником.