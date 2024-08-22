В Совфеде призвали не доверять словам сенатора США о контроле вооружений

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что слова американского сенатора Бена Кардина о контроле над вооружениями не вызывают у него доверия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам Пушкова, в сенате США «трудно найти человека», который относился бы к России хуже, чем Кардин. Таким образом Пушков прокомментировал слова Кардина о том, что России и США нужно сохранить действие соглашений по контролю над вооружениями.

«Трудно найти даже в сенате США человека, который бы сделал для разрушения отношений США и России больше и ненавидел бы нынешнюю Россию больше, чем сенатор Бен Кардин. Вот и вся цена его заявлениям», — заявил он.

Ранее Пушков назвал глупостью слова Клинтона, который назвал высказывание Трампа об уважении к России «хорошей актерской игрой».