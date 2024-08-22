Антонов: США могли бы "по щелчку пальцев" остановить ВСУ в Курской области

Вашингтон мог бы "по щелчку пальцев" остановить действия Украины в Курской области, если бы хотел этого. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

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На вопрос, есть ли основания полагать, что США знали о планах вторжения Украины в Курскую область, российский дипломат отметил, что "твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона".

"Врать нехорошо, - отметил он. - Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при [президенте Украины Владимире] Зеленском. Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия. Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах.

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По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4 700 военнослужащих, 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.