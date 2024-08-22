Захарова ответила Павлу на слова о законности подрыва «Севпотоков»

Президента Чехии Петра Павла можно сравнить с террористом из-за его слов о том, что российские газопроводы «Северный поток» являлись законной целью для Украины. Об этом МИД России Мария Захарова.

© Lenta.ru

Дипломат в ходе эфира сравнила Павла с главным подрывником группировки «Аль-Каида» (признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации) на Аравийском полуострове, который призывал к повсеместным террористическим атакам против врагов группировки.

«Президент Чехии переплюнул сам себя», — резюмировала она.

Чехия оправдала подрыв «Северных потоков»

В среду, 21 августа, Петр Павел выступил с заявлением о том, что во время вооруженного конфликта удары наносятся «не только по военным целям, но и против объектов стратегического характера», которыми и являются «Северные потоки». По его словам, если атака была направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов, то трубопровод был законной целью. Однако Павел подчеркнул, что не располагает подробной информацией о том, кто именно подорвал нитки газопроводов.