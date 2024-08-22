МИД России заявил о расправах ВСУ над мирными жителями в Курской области

У МИД России есть данные о расправах над мирными жителями и других преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил посол российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник, его слова передает ТАСС.

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«Были проведены встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей (...) Мы объединили наши усилия в сборе подтвержденных, достоверных данных о преступлениях, которые были совершены ВСУ в Курской области. Нам известно о расправах над людьми, о разрушении социальных учреждений и других преступных действиях», — отметил посол.

Мирошник подчеркнул, что вся собранная информация будет задокументирована и передана на просмотр международной комиссии.

9 августа Мирошник заявил, что Украина понесет серьезные потери, в том числе политические, в результате атаки на Курскую область. По его словам, действия украинских властей «нарушают международные нормы» и что их «нельзя оправдать никакой военной целью».