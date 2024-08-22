Россия обратилась с призывом к ОБСЕ

Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе перестать молчать и потакать преступным действиям Киева. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

Комментируя это, Лукашевич потребовал от профильных структур ОБСЕ, особенно, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека и личного представителя мальтийского действующего председательства по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией Регину Полак «прекратить своим молчанием потакать преступным действиям киевского режима».

Кроме того, по его словам, Москва призывает «будущих руководителей институтов давать честные оценки беспрецедентным актам государственного произвола в отношении канонического православия на Украине».