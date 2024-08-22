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РФ призвала ОБСЕ перестать потакать преступлениям Киева

Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе перестать молчать и потакать преступным действиям Киева. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Россия обратилась с призывом к ОБСЕ
© globallookpress.com

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

Комментируя это, Лукашевич потребовал от профильных структур ОБСЕ, особенно, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека и личного представителя мальтийского действующего председательства по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией Регину Полак «прекратить своим молчанием потакать преступным действиям киевского режима».

Кроме того, по его словам, Москва призывает «будущих руководителей институтов давать честные оценки беспрецедентным актам государственного произвола в отношении канонического православия на Украине».

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