Россия будет поднимать в Организации Объединенных Наций (ООН) тему преступлений ВСУ в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Газета.Ru

«Тема, в первую очередь, преступлений, которые совершаются, нарушение норм международного гуманитарного права. В том числе в зависимости от той базы, которую мы наберем здесь совместными усилиями, чтобы предоставить уже проверенные и абсолютно верифицированные данные», — заявил Мирошник. ТАСС

«Нам очень важно организовать совместную работу по фиксации, документированию фактов преступлений киевского режима, их пособников и исполнителей, командиров», — добавил он. RT на русском