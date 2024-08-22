В посольстве РФ прокомментировали решение Швейцарии по «военному Шенгену»

Присоединение Швейцарии к «военному Шенгену» ЕС противоречит заявленному нейтралитету страны и не будет служить безопасности республики, пояснили в пресс-службе посольства РФ в Берне. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне власти Швейцарии сообщили, что республика присоединится к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.

«Обратили внимание на решение Федерального совета Швейцарии о присоединении Конфедерации к проекту ЕС. Со всей очевидностью оно не пойдет на пользу безопасности Швейцарии и откровенно противоречит заверениям Берна о его нейтральном статусе», — отметили в дипмиссии.

По данным агентства, реализация проекта «Военная мобильность», известного также как «военный Шенген», идет с 2014 года. Он направлен на облегчение логистики на европейской территории посредством стандартизированных административных процессов.