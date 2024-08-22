В Госдуме поддержали мнение Лукашенко о политике Казахстана

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев назвал сотрудничество России и Казахстана странным. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, говоря о постсоветских странах и их нечестном отношении к РФ.

ОДКБ, в принципе, достаточно странное образование, пользу из которого извлекают все входящие страны, а вкладывается исключительно Россия. С этой точки зрения, конечно, прав Александр Лукашенко, самый наш преданный друг и союзник — чтобы иметь право на защиту от военного блока, нужно ведь, наверное, и как-то принимать участие в его развитии, помогать и деньгами, и войсками, — подчеркнул Журавлев.

Собеседник напомнил, как во время мятежа реальную безопасность на улицах обеспечивал российский контингент, а подразделение из Армении в составе 200 человек, «к примеру, охраняло местный хлебокомбинат». При этом, как отметил Журавлев, Москва, оказав помощь Астане, взамен не получила ничего.

Астана тогда получила помощь от Москвы, а взамен разве предоставила хоть что-нибудь? Недружественную политику в отношении наших компаний, санкционный режим. Карта «Мир», которая там не работает. Очень странное партнерство, такое одностороннее. Привыкли, видимо, в Советском Союзе все получать от Россией и ничего обратно не вкладывать. В данном случае это примерно так. Тогда хотя бы мы пользовались природными ресурсами Казахстана и Байконура, а сейчас ничего, — заключил парламентарий.

Лукашенко в своем заявлении дал понять, что некоторые страны постсоветского пространства требуют от РФ что-то, не давая при этом ничего взамен. В качестве примера лидер республики привел массовые беспорядки в Казахстане в 2022 году, когда власти обратилась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности.

Замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана Мурат Нуртлеу ранее заявил, что Минску нужно более объективно оценивать позицию Астаны по вопросам внешней политики. Комментарий последовал вслед за критикой действий казахстанского правительства со стороны Лукашенко.