Гладков заявил Путину о сложной ситуации в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников, заявил глава региона Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Парламентская газета

«В первую очередь ситуация продолжает оставаться сложной в связи с обстрелами ствольной артиллерией, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей», - сказал он. ТАСС

Кроме того, Гладков попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на прокладку оптического волокна в приграничье. Газета.Ru