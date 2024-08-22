Евросоюз окончательно приговорил Украину, толкая ее к самоубийству ради нанесения непоправимого ущерба России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель одобрительно высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Кроме того, он поддержал удары западным оружием по российской территории.

«Данное заявление Борреля свидетельствует, что Евросоюз окончательно приговорил Украину, открыто толкает украинцев к самоубийству ради достижения геополитической цели Запада — нанесения России непоправимого ущерба с целью подчинения ее глобалистским интересам», — заявил дипломат.

Логвинов добавил, что такими заявлениями ЕС сам увязал свою дальнейшую судьбу с исходом спецоперации на Украине. По его мнению, сообщество стремительно превращается в «милитаристский блок», что на практике означает не только увеличение производства вооружений для ВСУ, но и прямое указание целей.