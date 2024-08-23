Посольство в Индонезии обратилось к гражданам РФ с предупреждением

Посольство России в Индонезии призвало россиян быть бдительными и избегать мест скопления людей в связи с протестами в стране. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в официальном телеграм-канале.

"Уважаемые граждане России, находящиеся в Джакарте! В связи с массовыми демонстрациями просьба избегать массовых скоплений людей в столичных районах Гатот Суброто, Гелора и Сенаян, а также у комплекса, в котором расположен парламент Индонезии. Призываем проявлять осторожность и бдительность, по возможности не покидать места проживания", - отмечается в сообщении.

В день независимости в Индонезии опробовали новую столицу

В столице Индонезии проходят митинги из-за поправок в избирательное законодательство. Они должны были позволить младшему сыну действующего главы государства Джоко Видодо - Кэсангу Пангарепу - принять участие в региональных выборах.

Голосование по поправкам было отложено на фоне протестов.

Выборы президента Индонезии прошли 14 февраля, победу в голосовании одержал Прабово Субианто. Поздравления в его адрес направили лидеры некоторых стран, в том числе президент России Владимир Путин. После победы Прабово Субианто пообещал плавную передачу власти и заявил о стремлении продолжать политику нынешнего главы государства. Он также сообщил, что рассчитывает приступить к исполнению обязанностей после инаугурации 20 октября. Вице-президентом в его команде должен стать старший сын Видодо - Гибран Ракабуминг Рака.