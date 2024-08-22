Логвинов: ЕС находится в фазе перехода к военно-политической конфронтации с РФ

Евросоюз использует все доступные ему средства для противодействия России и переходит от общего противостояния к открытой военно-политической конфронтации. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, который заявил о поддержке наступления украинских войск на Курскую область и атаках западным вооружением по российской территории. "Фактически глава евродипломатии актуализировал основные принципы взятого Брюсселем в отношении России долгосрочного курса. Вряд ли теперь у кого-то могут остаться сомнения в том, что задействовавший абсолютно все имеющиеся в своем распоряжении ресурсы Евросоюз находится в состоянии перехода от глобального противостояния с нашей страной к прямой военно-политической конфронтации с нами", - заявил российский дипломат. До этого в США испугались внешнеполитических последствий в случае победы Трампа.