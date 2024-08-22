НАТО планирует разместить силы в Финляндии на границе с Россией. По мнению главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, это означает, что мечта финского президента Александера Стубба сбылась. Об этом сенатор написал в Telegram.

«НАТО намерена разместить в Финляндии пять тысяч своих солдат. Сбылась мечта "американского" президента Финляндии Стубба — иначе его и не назовешь», — написал он.

Политик отметил, что Стубб занимает самую агрессивную позицию на Западе по отношению к России. В связи с этим, считает Пушков, в Финляндии снижается уровень жизни и безопасности.

22 августа газета Iltalehti НАТО развернет бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч человек в финском городе Миккели около российской границы. «Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — пишет издание.