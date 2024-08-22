Постпред России в Вене рассказал подробности визита Гросси на Курскую АЭС

Постпред РФ при международных организация в Вене Михаил Ульянов встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил с ним вопросы, связанные с его визитом на Курскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

"Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - написал Ульянов в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, что подразделения украинской армии 6 августа вторглись на территорию Курской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС, расположенную неподалеку от Курска. 17 августа гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев созванивался с главой МАГАТЭ, чтобы обсудить ситуацию вокруг станции.

21 августа Гросси заявил о планах посетить Курскую АЭС, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли атаки на станцию. Он обращал внимание, что объект «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» с позиций украинских войск.