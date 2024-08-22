Захарова дала оценку выходу России из конвенции СЕ по защите нацменьшинств

Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) не нанесет ущерба правам нацменьшинств и их защите. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

Большинство стран – членов Совета Европы фактически дискредитировали конвенцию, отметила Захарова. Говорит Москва

«1 августа министерство иностранных дел Российской Федерации официально уведомило о прекращении действия Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (РКЗНМ) в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции. <…> Учитывая, что заложенные в конвенции принципы в полной мере имплементированы в российское законодательство, прекращение нашего участия в договоре не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств на всей территории Российской Федерации. Законодательство и правоприменительная практика России обеспечивают равное право национальных меньшинств на участие в политической, экономической и культурной жизни общества», - указала дипломат. ТАСС