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Захарова дала оценку выходу России из конвенции СЕ по защите нацменьшинств

Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) не нанесет ущерба правам нацменьшинств и их защите. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова дала оценку выходу России из конвенции СЕ по защите нацменьшинств
© globallookpress.com
«Учитывая, что заложенные в конвенции принципы в полной мере имплементированы в российское законодательство, прекращение нашего участия в договоре не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств на всей территории Российской Федерации», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что законодательство России полностью обеспечивает права национальных меньшинств на участие в политической и экономической сферах деятельности.

Политика
Мария Захарова
МИД России
Совет Европы