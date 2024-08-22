Захарова дала оценку выходу России из конвенции СЕ по защите нацменьшинств

Выход России из конвенции Совета Европы (СЕ) не нанесет ущерба правам нацменьшинств и их защите. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Учитывая, что заложенные в конвенции принципы в полной мере имплементированы в российское законодательство, прекращение нашего участия в договоре не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств на всей территории Российской Федерации», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что законодательство России полностью обеспечивает права национальных меньшинств на участие в политической и экономической сферах деятельности.