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В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

Конечно, Россия расценивает создание бронетанковой бригады НАТО вблизи границы как угрозу, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России
© Соцсети

«Финляндия после вступления в НАТО значительно увеличила расходы на вооружение, и это обязательно скажется как на экономике страны, так и на напряженности отношений между нашими странами», — высказался депутат.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что НАТО развернет бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч человек в финском городе Миккели близ российской границы.

До этого стало известно, что Финляндия стала производить в пять раз больше снарядов после начала украинского конфликта. Также в стране заявили о готовности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Политика
Алексей Чепа
Комитет госдумы по международным делам
НАТО
Госдума