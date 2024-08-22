Захарова оценила новости о преследовании американцев за связи с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости об американцах, у которых прошли обыски из-за их сотрудничества с российскими СМИ. В своем Telegram-канале Захарова поинтересовалась, грозят ли президенту США Джо Байдену санкции за «откат от демократии».

Ранее Минюст США начал масштабное уголовное расследование против американцев, которые сотрудничали с российскими государственными телеканалами. Как рассказали источники The New York Times, в августе агенты ФБР провели обыски в домах двух человек, которых связывают с российскими государственными СМИ: бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера и политолога Дмитрия Саймса.

По данным NYT, прокуроры не предъявили обвинения ни одному из них. На условиях анонимности американские чиновники рассказали газете, что вскоре ожидаются новые обыски. У кого именно, не уточнялось. Также они заявили, что возможны уголовные обвинения.

Захарова призвала правозащитные организации, а также ЮНЕСКО и ОБСЕ отреагировать на эти новости. Также она поинтересовалась, будет ли этот «позорный факт» зафиксирован в докладе Госдепа о ситуации с правами человека и свободой слова.