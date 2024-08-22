Премьер Госсовета КНР завершил визит в Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян завершил программу официального визита в Россию и покинул Москву. Его борт вылетел из аэропорта Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Отлет Ли Цяна из российской столицы сопровождался торжественной церемонией - у трапа самолета его встретил почетный караул, были подняты национальные флаги России и Китая, военный оркестр сыграл гимны двух стран.

До борта премьера Госсовета КНР провожали замглавы МИД РФ Андрей Руденко, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие официальные лица. Прежде чем самолет поднялся в воздух, военный оркестр исполнил "Катюшу" и другие композиции в инструментальной аранжировке.

Накануне в Москве прошла 29-я регулярная встреча Ли Цяна с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Ли Цян отметил, что Пекин намерен укреплять двустороннее сотрудничество с Москвой. После этого премьер Госсовета КНР встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Ли Цян передал российскому лидеру привет от председателя КНР Си Цзиньпина и отметил устойчивый рост российской экономики.

Нынешний визит китайского премьера примечателен тем, что проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.