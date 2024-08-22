В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом

Бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или любой другой точке СВО, где появятся, сказал сенатор ДНР Александр Волошин.

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По его словам, если сегодня американцы радостно позируют на фоне военной техники, то завтра они имеют все шансы стать хорошим «обменным фондом», который Россия использует при необходимости, передает РИА «Новости».

Волошин добавил, что публичное заявление об участии американских наемников в операциях в зоне СВО говорит о готовности США открыто признавать свою роль в конфликте.

SHOT: ЧВК «Вагнер» прибыла под Курск и вступила в бой с ВСУ

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.