Захарова назвала требования Латвии к ВНЖ россиян русофобскими

Усложненные требования Риги к продлению вида на жительство для граждан России носят русофобский характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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Захарова сравнила высказывание президента Чехии с заявлениями террористов

Теперь для продления документа необходимо подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.

Как подчеркнула дипломат, «дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер». По словам Захаровой, они нарушают основополагающие международно-правовые нормы.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что идея стран Балтии о строительстве линии обороны вдоль границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией против мнимых угроз должна быть реализована «шипами внутрь».