$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

Путин проведет оперативное совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, обсудит с членами правительства текущие вопросы и поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин проведет оперативное совещание с правительством
© РИА Новости

«С докладами выступят Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина», — говорится в сообщении.

Путин высказался о решении Россией новых задач

Ранее Путин приехал на открытие детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске. Главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.

Политика
Михаил Мурашко
Ирек Файзуллин
Леонид Рошаль
Максим Орешкин
Эльвира Набиуллина
Игорь Щеголев
Андрей Воробьев
Владимир Путин
Банк России