Путин проведет оперативное совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, обсудит с членами правительства текущие вопросы и поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

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«С докладами выступят Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина», — говорится в сообщении.

Путин высказался о решении Россией новых задач

Ранее Путин приехал на открытие детского медицинского центра имени Рошаля в Красногорске. Главу государства сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.