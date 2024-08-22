Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, отметив мужество и упорство бойцов в освобождении населённых пунктов ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что речь идёт о 239-м гвардейском танковом Краснознамённом, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьем полке, 228-м гвардейском мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознамённом и 80-м гвардейском Краснознамённом танковом полке.

«Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, приближая нашу Победу», — говорится в сообщении.

Ранее Белоусов поздравил освободивших Нью-Йорк военнослужащих.

Также глава оборонного ведомства вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО.