Глава Ростеха объяснил, кто провоцирует глобальную войну

Запад во главе с США провоцирует войну, заявил Reuters гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Глава госкорпорации отметил, что это произойдет, если Вашингтон продолжит разжигать конфликт на Украине и позволит Киеву атаковать территорию РФ. По словам Чемезова, Россия должна быть готова.

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Как отметил Чемезов, эскалация напряженности вокруг Украины напрямую связана с поставками Киеву западного вооружения. При этом, добавил он, украинским военным фактически позволили применять этот арсенал на территории России.

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В ситуации, когда Запад во главе с США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год спецоперации — Россия чувствует себя уверенно, — подчеркнул гендиректор Ростеха.

Чемезов добавил, что конфликт на Украине представляет собой битву между Западом и РФ. Глава Ростеха также добавил, что в будущем есть риск вовлечения всего мира в глобальное противостояние и западные страны не понимают, насколько это опасно.

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