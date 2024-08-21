Глава района Курской области отправится на СВО добровольцем

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин объявил о досрочном уходе с поста. Он пояснил, что подписал контракт с Минобороны РФ и будет выполнять задачи в «в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа», пишет РБК.

© Telegram-канал Алексея Рябыкина

Чиновник отметил, что депутаты представительного собрания единогласно поддержали его решение об отставке.

События последних лет, подчеркнул Рябыкин, стали для него «временем больших испытаний, принятия непростых и ответственных решений, временем, когда нужно расставить приоритеты».

По данным портала, Рябыкин был избран представительным собранием на пост главы Дмитриевского района в сентябре 2023 года. Он сменил Виктора Петрова, который ушел с поста в конце июля.

Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую области, пересекли госграницу России. Российские военные остановили противника, начали постепенное вытеснение из региона.

В период с 6 по 21 августа украинские формирования, по данным Минобороны РФ, понесли большие потери в живой силе и технике: до 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 БТР, 316 боевых бронированных машин.