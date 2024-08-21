Глава района Курской области отправится на СВО добровольцем
Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин объявил о досрочном уходе с поста. Он пояснил, что подписал контракт с Минобороны РФ и будет выполнять задачи в «в добровольческом формировании на территории Южного федерального округа», пишет РБК.
Чиновник отметил, что депутаты представительного собрания единогласно поддержали его решение об отставке.
События последних лет, подчеркнул Рябыкин, стали для него «временем больших испытаний, принятия непростых и ответственных решений, временем, когда нужно расставить приоритеты».
По данным портала, Рябыкин был избран представительным собранием на пост главы Дмитриевского района в сентябре 2023 года. Он сменил Виктора Петрова, который ушел с поста в конце июля.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую области, пересекли госграницу России. Российские военные остановили противника, начали постепенное вытеснение из региона.
В период с 6 по 21 августа украинские формирования, по данным Минобороны РФ, понесли большие потери в живой силе и технике: до 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 БТР, 316 боевых бронированных машин.