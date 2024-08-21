Захарова ответила на высказывание президента Чехии о «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила высказывание президента Чехии Петра Павела об инциденте на «Северном потоке» с заявлениями террористических ячеек.

Об этом она написала в Telegram.

«Ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещённых международных террористических ячеек», — заявила Захарова.

В качестве подтверждения своих слов, она процитировала высказывание чешского президента и привела в пример несколько заявлений террористов «Аль-Каиды»* и ИГИЛ**.

Чехия оправдала подрыв «Северных потоков»

Ранее Петр Павел заявил, что Украина вправе считать «Северные потоки» законной военной целью, если за терактом на трубопроводах действительно стоит Киев.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.