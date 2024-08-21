В России отреагировали на слова Борреля об атаках на Россию

Высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и его сторонников могут привести к катастрофе для европейского и мирового сообщества, заявил в беседе с NEWS.ru член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он отреагировал на слова чиновника ЕС о том, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России якобы «может способствовать миротворческим усилиям».

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Можно было бы записать или даже издать сборник с высказываниями вот этого «мыслителя» Борреля. Потому что каждое его заявление глупое, по своей сути, перетекает в другое глупое заявление. Это показатель так называемой европейской политической элиты. И на примере Борреля умные люди бы учились, чего делать не нужно, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что высказывания главы дипломатии ЕС говорят о том, что европейцев, судя по всему, «в значительной степени Бог ума лишил», или вернее, они лишились его сами, потому что отказываются от Бога. Поэтому они не понимают, каких руководителей выбирают, заявил он.

В конце концов, высказывания Борреля и тех, кто его поддерживает, могут привести к катастрофе для европейского и мирового сообщества, — заключил Цеков.

Ранее Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети Х написал, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой полностью поддержал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, он обсудит с главами МИД и минобороны ЕС усиление поддержки Украины в конце августа.