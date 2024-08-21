Миронов прокомментировал заявления Путина о переговорах с Украиной

Заявления президента России Владимира Путина во время поездки по республикам Северного Кавказа окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с Киевом. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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Напомним, что Путин прибыл в Чечню 20 августа. До этого он также посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. На встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» Путин заявил, что РФ добьется своих целей в борьбе с неонацистами в Донбассе, Новороссии и Курской области так же, как сделала это в борьбе с террористами.

Комментируя это, Миронов указал, что таким образом президент России «уравнял киевскую хунту с лидерами Ичкерии».

«Заявления Путина в ходе поездки по республикам Северного Кавказа, на мой взгляд, окончательно закрывают вопрос о возможности переговоров с киевским режимом. Он фактически провел прямую аналогию между руководством современной Украины и лидерами Ичкерии. Все верно», — написал он.

По мнению Миронова, Кирилл Буданов и Александр Сырский являются «новым воплощением террористов Бараева и Басаева, а нелегитимный Владимир Зеленский — президента Ичкерии Масхадова».

«При этом в Чечне Россия воевала не с чеченцами, а с террористами, которые взяли в заложники население республики. То же происходит сегодня на Украине», — добавил он, отметив, что переговоры с террористами невозможны.

Он выразил уверенность, что «главарей киевской хунты» ждет та же судьба, что и «полевых командиров Ичкерии».