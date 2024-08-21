В Госдуме предрекли Армении будущее Украины

Руководство Армении стремится снять с себя ответственность за допущенные ошибки и ищет спасения на Западе, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, страна может повторить судьбу Украины.

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Руководство Армении для сохранения собственной власти, стремится снять с себя ответственность за просчеты и ошибки, пытаясь найти «спасательный круг» на Западе. Чем это заканчивается, мы видим на примере украинского режима — переходом под внешнее управление и обслуживанием глобальных интересов западных структур, — объяснил Слуцкий.

Коллективный Запад «требует от своих вассалов» введения «политики тотальной русофобии» и разрыва связей с Россией, которую считает «геополитическим врагом», считает депутат. Он выразил надежду, что Армения не сделает фатальной ошибки.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что в Москве надеются, что Ереван не уйдет от выгодного для страны сотрудничества с ЕАЭС в угоду США и Евросоюзу. Комментируя курс Еревана на сближение с ЕС и НАТО, дипломат заявил, что страна «попалась на крючок» Запада. Агасандян также называл гарантами стабильности Армении ОДКБ и Россию, отмечая, что альтернативных вариантов для республики нет.