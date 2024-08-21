Захарова: Россия обеспокоена возможным размыванием безъядерного статуса Японии

Токио создает риски для региональной безопасности, политика Японии «размывает» понятия национального безъядерного статуса, вызывая особую озабоченность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва также внимательнейшим образом следит за втягиванием в активность внерегиональных игроков из числа государств-членов Североатлантического альянса.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что особое беспокойство вызывают планы Японии по совместным ядерным миссиям с США, а также проведения многосторонних учений, в которых задействуются силы союзнической стратегической авиации. Захарова подчеркнула, что указанная авиация сертифицирована под выполнение ядерных задач.

До этого сообщалось, что Япония планирует поставить в США партию произведенных по американской лицензии противоракет для зенитного комплекса Patriot.