Опубликованы кадры, как Путин дарит матери Кадырова цветы

Президент России Владимир Путин во время визита в Чечню подарил цветы матери главы республики Рамзана Кадырова, президенту Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне, соответствующее видео опубликовал сам чеченский лидер в своем Telegram-канале. Кроме того, глава государства вручил цветы вице-президенту фонда Медни Мусаевне.

Владимир Владимирович еще раз поздравил мою маму с присвоением ей в прошлом году ордена Почета. Президент России подчеркнул, что это заслуженная награда за проводимую Аймани Несиевной активную благотворительную работу, — написал Кадыров.

Помимо этого, глава государства напомнил, что на этой неделе в Чечне отметят день рождения первого главы республики Ахмата Кадырова, в честь чего во всех районах региона пройдут масштабные мероприятия. Руководитель Чечни поблагодарил Путина за внимание и высокую оценку «многолетнего труда».

Ранее Рамзан Кадыров доложил Путину, что в Чеченской Республике есть резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу верховного главнокомандующего выехать в зону проведения спецоперации. Он напомнил, что регион уже предоставил почти 50 тысяч бойцов с 2022 года, все они они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Во вторник, 20 августа, Путин в рамках большой рабочей поездки прибыл в Чечню. Первые кадры встречи с Кадыровым опубликовал журналист Павел Зарубин. Глава государства встретился с добровольцами, которые проходят подготовку в РУС в Гудермесе. Он высоко оценил их рвение защищать Отечество, а также назвал себя таким же пехотинцем, как те, кто отстаивает интересы и безопасность страны.