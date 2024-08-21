Чемезов выступил с предупреждением по украинскому кризису

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что США и другие западные страны могут спровоцировать глобальную войну, если продолжат разжигать украинский кризис. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

В беседе с агентством Чемезов подчеркнул, что Россия чувствует себя уверенно и имеет достаточно оружия спустя более чем два года с начала конфликта. Он также подтвердил позицию Кремля, что украинский кризис представляет собой битву между Западом и Россией, отмечает Reuters.

Чемезов добавил, что точных сроков завершения кризиса не может назвать никто. Также он обвинил США в разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву и разрешения наносить удары по территории России.

«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, чем это для них чревато», - отметил Чемезов.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назвал спецоперацию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада. Министр отметил, что к этому противостоянию привело желание США доминировать и не допустить становления многополярного мира.