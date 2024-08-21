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РФ призвала к незамедлительному исполнению резолюций СБ ООН по Газе

Россия указывает на необходимость исполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по сектору Газа на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в этом регионе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РФ призвала к незамедлительному исполнению резолюций СБ ООН по Газе
© РИА Новости
"Катастрофическая ситуация в секторе Газа является прямым следствием продолжающихся там более десяти месяцев боевых действий, - сказала дипломат. - В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного использования резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь, наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав".

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что выполнение требований резолюций позволило бы создать условия для долгосрочной нормализации в зоне палестино-израильского конфликта и перевода усилий по его урегулированию в политико-дипломатического плоскость.

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