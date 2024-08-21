Путин: РФ и Китай отметят годовщину установления дипотношений должным образом

Россия и Китай должным образом отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами в октябре 2024 года, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, помним о том, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы должным образом обязательно отметим это знаковое событие", - отметил Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

Кроме того, российский лидер вновь пригласил делегацию Китая во главе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре.

"Надеемся, что вы будете принимать участие в этом мероприятии", - добавил Путин, говоря об участии КНР в предстоящем ВЭФ.

Ранее, во время визита в Китай в мае 2024 года, президент РФ уже приглашал делегацию КНР на Восточный экономический форум во Владивостоке. Российский лидер указывал на большой потенциал для углубления связей между Дальним Востоком России и северо-востоком Китайской Народной Республики.