МИД призвал вернуть права прихожанам УПЦ

Запрет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) нарушает законы Украины, права прихожан должны быть восстановлены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова призвала вернуть права прихожанам УПЦ МП после принятия Верховной Радой закона о запрете канонической церкви. Дипломат отметила, что решение нарушает не только международные соглашения в сфере прав человека, но и законы Украины.