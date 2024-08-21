Иностранные комбатанты являются законными целями Вооруженных сил (ВС) России и будут уничтожены. Об этом на брифинге, трансляция которого ведется на официальном сайте Министерства иностранных дел России, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооруженных сил РФ и будут уничтожены», — сказала дипломат.

Членов американской частной военной компании Forward Observation Group (ЧВК FOG) заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвуют в нападении на Курскую область. Отмечается, что ЧВК FOG была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные об участии ЧВК FOG доказывают вовлеченность США в конфликт на Украине, отметив, что присутствие американских комбатантов на территории России идет вразрез с заявленной позицией Вашингтона.