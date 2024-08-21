В МИД РФ назвали условия для посещения западными журналистами Курской области

Журналисты из других стран, включая западные, могут посетить Курскую область только в том случае, если получат визу РФ и аккредитацию российского МИД. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Газета.Ru

«Хотели бы предупредить иностранных журналистов, что посещение России на законных основаниях возможно только при получении соответствующей категории визы, если речь идет о гражданине зарубежной страны, и аккредитации министерства иностранных дел Российской Федерации», - отметила дипломат. ТАСС

Ранее Захарова заявила, что Москва неоднократно фиксировала, что в Курскую область незаконно проникали представители иностранных СМИ. Парламентская газета