Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна

Президент России Владимир Путин в Кремле в среду, 21 августа, принял премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

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В прошлый раз Путин и Ли Цян виделись в мае, во время государственного визита российского президента в Китай. Тогда глава РФ подчеркнул, что в Москве с нетерпением ждут китайского премьера, передает ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с прибывшим в Дом правительства премьером Госсовета КНР Ли Цяном. 29-я регулярная встреча (мероприятие проходит с 1996 года) премьеров России и Китая официально началась с рукопожатия глав правительств двух стран. По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян во вторник, 20 августа, прибыл в Москву, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Борт премьер-министра прибыл в аэропорт Внуково-2. Ли Цян находится в России по приглашению Мишустина. В рамках визита планируется обсудить перспективы развития всеобъемлющего партнерства.